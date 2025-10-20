Congo-Dolisie : les agents municipaux annoncent une grève illimitée dès ce 21 octobre

Une décision motivée par le non-paiement de 97 mois de salaires, soit plus de huit ans d’arriérés.

Les agents municipaux de Dolisie, dans le département du Niari (sud), ont décidé, lors de leur assemblée générale tenue en milieu de semaine dernière dans les locaux de la mairie centrale, d’entrer en grève générale et illimitée à partir du mardi 21 octobre 2025, à 14h00.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Puisque rien n’est encore résolu, nous avons donc décidé de la fermeture de tous les services municipaux dès mardi à 14h00 sur toute l’étendue de la ville », a déclaré Madoua Moussodji, un agent municipal visiblement à bout.

Dans un ton à la fois ferme et indigné, Pierre Kodila, président de la commission Contrôle et évaluation, a prévenu : « Les maires et les secrétaires généraux devraient rester chez eux ; car trop, c’est trop ! »

La colère est palpable au sein du personnel municipal, dont les conditions de vie se sont considérablement détériorées. « On est fatigués ; nous souffrons, je vous le dis ! J’ai dix enfants et tous sont à la maison faute de fournitures scolaires. Vous pensez que nous pouvons continuer ainsi ? », a-t-il ajouté avec émotion.

Selon les agents, leur cahier de charges a été transmis depuis plusieurs mois au chef du gouvernement, sans suite. Une correspondance de rappel envoyée récemment serait également restée sans réponse.

Face à ce silence des autorités, les agents municipaux disent n’avoir plus d’autre choix que de recourir à la grève pour se faire entendre et dénoncer « le comportement criminel » des responsables administratifs qui, selon eux, les ont « abandonnés après près d’une décennie de service non rémunéré ».