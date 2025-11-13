Congo : Dolisie accueillera bientôt une agence de la BEAC

Le ministre d’État en charge des Affaires foncières, Pierre Mabiala, a procédé, le 8 novembre dernier, à l’affectation symbolique d’un terrain de trois hectares destinés à la construction de cette infrastructure bancaire.

La ville de Dolisie, chef-lieu du département du Niari, s’apprête à accueillir la quatrième agence de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) en République du Congo. Le ministre d’État en charge des Affaires foncières, Pierre Mabiala, a procédé, le 8 novembre dernier, à l’affectation symbolique d’un terrain de trois hectares destinés à la construction de cette infrastructure bancaire de grande envergure.

L’agence sera implantée en plein cœur de la cité de l’or vert, à proximité du garage administratif de la mairie. Elle viendra s’ajouter aux structures déjà opérationnelles de la BEAC à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Oyo.

Conçu selon les standards modernes, le futur bâtiment abritera des bureaux spacieux, des salles de réunion de haut standing, un restaurant d’entreprise et diverses installations techniques répondant aux exigences de sécurité et de performance de l’institution régionale.

Selon les autorités, l’ouverture de cette agence à Dolisie vise à rapprocher davantage la BEAC des populations et des acteurs économiques du Niari. Elle facilitera notamment l’approvisionnement des banques commerciales et des établissements de microfinance en liquidités, tout en soutenant les opérations du Trésor public dans cette partie du pays.

Au-delà de son rôle opérationnel, cette nouvelle implantation contribuera à renforcer l’inclusion financière dans le département, en offrant aux particuliers comme aux entreprises un meilleur accès aux services financiers et monétaires.