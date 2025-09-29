Congo-disparition : décès à Paris du député Joseph Mbossa

Le député de la circonscription électorale unique d’Abala, dans le département de la Nkeni-Alima, Joseph Mbossa, est décédé le 28 septembre à Paris, en France.

Secrétaire permanent aux affaires électorales, à l’administration du territoire et à l’urbanisme du PCT, Joseph Mbossa occupait également le poste de président de la commission plan, aménagement du territoire, infrastructures et développement local de l’Assemblée nationale. Il était par ailleurs rapporteur général du comité préparatoire du 6ᵉ congrès ordinaire du parti, prévu en décembre prochain.

Docteur-ingénieur en planification et gestion des ressources hydroélectriques, l’homme politique siégeait au Parlement congolais depuis juillet 2017. Son parcours dans l’administration publique et les projets de développement lui ont valu une reconnaissance au-delà de son ancrage politique.

Avant son entrée à l’Assemblée nationale, Joseph Mbossa fut directeur de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement (2011-2012), puis coordonnateur du Projet d’appui à la diversification de l’économie (2013-2017). De 2001 à 2010, il avait également dirigé le Projet de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, une mission stratégique pour la consolidation de la paix en République du Congo.

Avec sa disparition, le PCT perd un cadre chevronné et un organisateur clé de son prochain congrès. Son départ intervient à un moment où le pays, et particulièrement sa famille politique, avait encore besoin de son expertise et de son engagement.