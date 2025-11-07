Congo : des bourses offertes à plus de 500 jeunes

L’école du numérique et de l’intelligence artificielle (ENIA 2.0) mise sur la compétence, la rigueur et la créativité pour façonner les talents de demain.

L’ENIA 2.0 a officiellement accueilli, le 3 novembre dernier à Brazzaville, sa deuxième promotion d’étudiants bénéficiaires de bourses de formation gratuite. Après une première année « prometteuse », l’ENIA 2.0 confirme son engagement à accompagner la jeunesse congolaise vers les métiers d’avenir. Pour cette nouvelle rentrée, plusieurs jeunes bacheliers, sélectionnés sur la base de plusieurs critères, ont intégré l’institut. Chacun d’eux a reçu un kit académique complet.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Bourse mon avenir », dont l’objectif est d’octroyer 1000 bourses de formation à des jeunes Congolais, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire.

Créée pour répondre à la forte demande de formations dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle, l’ENIA 2.0 ambitionne de former, en trois ans, des jeunes capables d’innover, d’entreprendre et de participer activement à la transformation digitale du pays.

Selon Mongo Ossebi Pierre, directeur général de l’établissement, l’approche pédagogique de l’école repose sur trois piliers essentiels à savoir la compétence, la rigueur et la créativité. « Notre mission est de faire des jeunes Congolais des professionnels capables de relever les défis technologiques de demain », a-t-il souligné.

Le promoteur de l’ENIA 2.0, Chirel Mongo a profité de cette cérémonie d’accueil pour inviter les nouveaux étudiants à exploiter pleinement les opportunités offertes par cette école novatrice.

« Nous avons décidé concrètement de former les jeunes venus de plusieurs départements puisque l’ENIA offre des formations rares au Congo. Ici, vous allez apprendre à penser, à concevoir et à entreprendre. Nous formons des acteurs du changement capables de bâtir le Congo de demain », a-t-il déclaré.