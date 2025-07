Congo : Denis Sassou-N’Guesso reçoit un message du pape Léon XIV

Le chef de l’Etat a reçu le 29 juillet à Brazzaville le nonce apostolique, Mgr Javier Herrera-Corona.

Le nonce apostolique, Mgr Javier Herrera-Corona a été reçu en audience mardi 29 juillet à Brazzaville, par le président Denis Sassou-N’Guesso. Il était porteur du message personnel du pape Léon XIV. Le Saint-Siège souhaite renforcer l’excellence des relations avec la République du Congo.

La rencontre entre le président du Congo, Denis Sassou N’Guesso et l’ambassadeur du Vatican au Congo, Mgr Javier Herrera-Corona, s’inscrit dans le cadre des relations traditionnelles entre les ambassadeurs et les chefs d’État.

« Aujourd’hui, ma présence ici a pour but de renouveler l’engagement de l’Église catholique et du Saint-Siège en tant qu’acteur positif pour l’harmonie, la paix et le développement du Congo », a déclaré Mgr Javier Herrera-Corona.

A noter que la coopération entre le Congo et le Vatican se déploie dans plusieurs domaines, notamment l’éducation et la santé, et repose sur un accord signé le 3 février 2017 à Brazzaville.