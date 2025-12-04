Congo : décès tragique de Jean Enoch Ngoma Kengué dans un accident de la circulation

La nouvelle, d’abord relayée sur les réseaux sociaux, a été confirmée quelques heures plus tard par le secrétariat permanent du Parti congolais du travail (PCT).

Le Parti congolais du travail (PCT) est en deuil. Jean Enoch Ngoma Kengué, membre du comité central et de la Commission nationale de contrôle et d’évaluation, est décédé le 2 décembre dans un accident de circulation sur la route nationale n°1.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l’accident serait survenu après l’éclatement du pneu avant de son véhicule, provoquant une perte de contrôle fatale. Jean Enoch Ngoma Kengué se rendait à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, pour y tenir une réunion de travail avec les membres locaux du PCT.

Figure connue et respectée dans la sphère politique nationale, il fut tour à tour conseiller départemental et municipal de Brazzaville, préfet du Pool, puis adjoint au maire de la capitale. À plusieurs reprises candidat aux élections législatives, il était considéré comme l’un des militants les plus fidèles et constants du PCT.

Au-delà de la politique, Jean Enoch Ngoma Kengué s’était également distingué dans le domaine sportif. Président de la Fédération congolaise de jeu de dames depuis quelques années, il avait contribué à redonner de la visibilité à cette discipline. Le 22 avril dernier, il avait été reçu par le président du Sénat, Pierre Ngolo, aux côtés du champion et du vice-champion de la Coupe d’Afrique de jeu de dames 2024, disputée à Ouagadougou. Enthousiaste, il affirmait alors qu’il fallait désormais « compter sur le jeu de dames au Congo ».

Sa disparition brutale laisse un vide certain au sein de sa formation politique, du mouvement sportif national et auprès de tous ceux qui ont collaboré avec lui. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer avec précision les circonstances de l’accident.