Congo : de nouveaux équipements annoncés à la société E²C

L’annonce a été faite dimanche 03 aout, par le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso, lors de sa visite des hangars de stockage des pièces de rechange du réseau transport de la société Energie électrique du Congo (E²C) à Mongo Kamba II.

Les nouveaux équipements seront stockés dans des bâtiments construits grâce à un prêt de l’Agence française de développement. « Il y a déjà des commandes passées par Eni et par Pasel dans le cadre des fonds de la Banque mondiale, pour l’achat des transformateurs et beaucoup d’équipements. C’est pour anticiper leur arrivée que nous sommes en train de réaliser le contrôle de la fin des travaux de ces bâtiments », a annoncé Emile Ouosso.

Le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique s’est rendu sur le terrain pour visiter les bâtiments construits par l’entreprise Central BTP à Pointe-Noire et récemment receptionnés. Situé à Mongo Kamba II, au Nord de la ville, dans l’arrondissement 4 Loandjili, ce site est destiné aux régions électriques Kouilou/Pointe-Noire et Bouenza/Niari.

Les nouveaux bâtiments sont constitués de deux hangars de stockage dont le premier est destiné exclusivement au stockage des transformateurs électriques et, le second, réservé au stockage des pièces des gaz toxiques et d’une aire de stockage en complément de 983 m².