Congo-corruption : la jeunesse au cœur de la stratégie de la Halc

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, ce 9 décembre, le président de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 9 décembre 2025
Droits réservés

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, ce 9 décembre, le président de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, a lancé un appel à la jeunesse pour qu’elle s’engage activement dans la promotion de l’intégrité et de la transparence.

 

Placée sous le thème « S’unir avec la jeunesse contre la corruption : former l’intégrité de demain », cette journée a été l’occasion de rappeler le rôle stratégique que jouent les jeunes dans l’éradication de ce fléau. « Il s’agit de faire passer la jeunesse du statut de victime à celui d’acteur engagé contre la corruption », a souligné Emmanuel Ollita Ondongo.

La Halc entend renforcer les actions de sensibilisation à travers le slogan « Oui à l’intégrité, la corruption ne passera pas par moi », tout en offrant aux jeunes des espaces d’expression et de dialogue. À l’ère du numérique, leur capacité à utiliser les nouvelles technologies est perçue comme un atout majeur pour promouvoir la transparence et faciliter la dénonciation sécurisée des actes de corruption.

Le président de la Halc a rappelé l’obligation de déclaration d’intérêts pour les agents publics, conformément au décret en vigueur, annonçant l’ouverture prochaine d’une permanence dédiée à cette formalité.

 

 

