Congo : cordon sanitaire après l’enregistrement de plusieurs cas de choléra

Un système de gestion de l’épidémie de choléra a été mis en place après plusieurs cas suspects enregistrés dans le pays.

Pas moins de six morts et 187 cas suspects de choléra. C’est le bilan que font les autorités sanitaires de la République du Congo. Les décès ont été enregistrés sur l’île Mbamou, située sur le fleuve Congo et faisant partie intégrante de Brazzaville. A noter que les causes exactes des décès restent encore à préciser.

Pour éviter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires ont affirmé avoir mis en place un cordon sanitaire et une coordination nationale technique réunissant ministère de la Santé, partenaires humanitaires, services de l’hydraulique et de l’environnement.

« Aujourd’hui, puisque le choléra a été confirmé, à ce jour, il y a six cas confirmés. Il y a eu des décès, mais les décès dont nous ne connaissons effectivement pas la cause. Car, qu’il y ait épidémie ou pas les gens meurent », explique le professeur Jean-Médard Nkankou, directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie.

Encore appelée la maladie des mains sales, le choléra se manifeste par une diarrhée et des vomissements. Pour éviter de l’attraper, les autorités recommandent de se laver régulièrement les mains au savon ; de bouillir l’eau avant de la boire et surtout d’éviter de consommer certains aliments non cuisinés.