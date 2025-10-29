Congo-COP 30 : Brazzaville affiche ses ambitions environnementales

Les questions environnementales étaient au cœur de la « Quinzaine du gouvernement », tenue mardi 28 octobre 2025, à Brazzaville.

La ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, dresse le bilan des avancées réalisées par le Congo dans la lutte contre les changements climatiques. Un travail qui se fait à quelques semaines de la COP 30, prévue du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. La ministre évoque également les attentes du pays à ce grand rendez-vous mondial.

Face à la presse mardi 28 octobre, la ministre a rappelé que le Congo a franchi plusieurs étapes importantes dans la modernisation de sa politique environnementale. La création de l’Agence nationale de l’environnement, cette année, marque un tournant majeur dans la gouvernance du secteur. Cet organe a pour mission de suivre les politiques nationales, assurer l’application de la réglementation et renforcer la gestion durable des ressources naturelles.

Autre avancée significative : la mise à jour de la loi sur l’environnement de 1991, désormais adaptée aux défis contemporains du développement durable. Ce texte révisé intègre la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution et la valorisation des écosystèmes comme leviers du développement vert.

Lors de cet échange, plusieurs dossiers prioritaires ont été évoqués : la préservation du lac Tchipounga, dont la réhabilitation est à l’étude, et la protection de la biosphère de Dimonika, classée patrimoine mondial de l’Unesco et véritable puits de carbone.

La ministre a également réaffirmé l’importance du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, mécanisme phare destiné à financer la transition énergétique et à soutenir les projets de développement durable dans la sous-région.

« Le Congo avance avec détermination sur la voie d’une économie verte. Mais ce combat, nous devons le mener ensemble, car nul n’est à l’abri du changement climatique », a déclaré Arlette Soudan-Nonault, appelant les citoyens à adopter des comportements éco-responsables.

Comme à l’accoutumée, cette session de la « Quinzaine du gouvernement » a été coanimée par Thierry Lézin Moungalla, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Il a, pour sa part, répondu aux questions relatives à l’opération contre les « bébés noirs » et à la redevance audiovisuelle.