Congo-Conseil des ministres : deux projets de décret adoptés pour la relance des permis d’hydrocarbures

L’un porte sur le permis « Likouala II » attribué à la SNPC et l’autre sur sur la renonciation par la SNPC au permis d’exploitation d’hydrocarbures « Ikalou / Ikalou Sud ».

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a soumis au Conseil des ministres deux projets de décret visant à reconfigurer des permis existants et à générer des revenus pour l’État.

Le premier projet de décret porte sur la renonciation par la société Congorep à la concession d’hydrocarbures liquides et gazeux « Likouala » et l’attribution à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Likouala II ». Le contracteur de ce permis sera composé de la SNPC (15%), Perenco Congo (64,5%) et Congorep (20,5%).

Le deuxième projet de décret porte sur la renonciation par la SNPC au permis d’exploitation d’hydrocarbures « Ikalou / Ikalou Sud » et l’attribution à la SNPC d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Ikalou II ». Le contracteur de ce permis sera composé de la SNPC (15%) et Perenco Congo (85%).

Ces deux projets ont pour objectif de décret est de relancer les permis existants et de générer des revenus pour l’État. Le ministre Itoua a souligné que les pouvoirs publics visent à encourager la présentation de plans de développement ambitieux par la SNPC.

Le Conseil des ministres a adopté les deux projets de décret après examen et discussion. Ces décisions devraient contribuer à la croissance économique du pays et à la mise en valeur des ressources naturelles.