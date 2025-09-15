Congo : confort retrouvé à l’aéroport international de Maya-Maya

Le système de climatisation de l’aéroport qui était hors service depuis plusieurs mois, a été remis en service, vendredi 12 septembre 2025.

Le directeur général d’Aéroports du Congo (Aérco), Marcellus Boniface Bongho a présidé vendredi 12 septembre, à la remise en service du système de climatisation de l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville. L’infrastructure installée au sous-sol du bâtiment central de l’aéroport, avait été mis hors service en raison des défaillances techniques majeures dues aux fuites d’eau et à la corrosion.

Les travaux ont consisté notamment à la remise à neuf de tout le réseau de climatisation et la réparation de toutes les fuites d’eau qui y avaient été identifiées. Selon les techniciens, le système rénové, est doté de compresseurs à haute performance, d’une technologie de refroidissement à eau optimisée et du réfrigérant écologique. Il garantit une performance fiable à long terme, avec des coûts énergétiques réduits et une maintenance simplifiée.

Les travaux de sa rénovation ont été réalisés par le groupe Régal-Congo, en partenariat avec LG Electronics, une société sud-coréenne spécialisée dans le domaine. est d’offrir à l’aéroport Maya-Maya des conditions de transit optimales, comme cela est prévu dans tous les grands aéroports à travers le monde.