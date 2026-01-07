Congo-CNFSDP : un budget de 2 milliards F adopté pour accélérer digitalisation en 2026

Le Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) a tenu, le 5 janvier à Brazzaville, la deuxième session de son comité de direction.

Le budget de l’exercice 2026, arrêté en recettes et en dépenses par le CNFSDP est de 2 milliards de FCFA. Cette somme a été adopté à l’issue des travaux la deuxième session de son comité de direction. La session s’est déroulée sous la présidence de Gabriel Batsanga, président du comité de direction, et a permis d’examiner une dizaine de points inscrits à l’ordre du jour.

Le budget adopté, cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale à travers le projet HISWACA (Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa), sera principalement consacré à la construction de nouvelles infrastructures, à l’installation d’équipements modernes et à la digitalisation des services et des parcours de formation.

Une part importante de cette enveloppe servira également à la mise en place d’une plateforme numérique de formation en ligne de type MOOC, destinée à élargir l’accès à l’enseignement, ainsi qu’à la création d’une bibliothèque numérique.

« Nous avons reçu la bénédiction du comité de direction qui a validé le budget exercice 2026. Celui-ci va servir à la digitalisation de nos services et de l’ensemble des parcours de formation, mais aussi à la construction de nouvelles infrastructures. Pour cela, nous comptons sur l’appui constant du gouvernement et de la Banque mondiale à travers le projet HISWACA », a déclaré Johs Stephen Yoka Ikombo, directeur général du CNFSDP.

Le comité de direction a également au cours de cette session, approuvé le programme d’activités 2026, qui prévoit une série d’actions visant à améliorer le fonctionnement du centre et à renforcer son positionnement stratégique. L’ambition affichée est de faire du CNFSDP un centre de référence en statistiques, démographie et planification, au-delà de la sous-région d’Afrique centrale.

Par ailleurs, les membres du comité ont validé le rapport d’activités et financier 2025, ainsi que les états financiers de l’exercice 2024, saluant la rigueur dans la gestion administrative et financière de l’établissement.

Établissement public à caractère administratif, le CNFSDP a pour mission d’assurer la formation initiale et continue de cadres de haut niveau issus des administrations publiques et privées, œuvrant au sein du Système statistique national (SSN).