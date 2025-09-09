Congo-Choléra : U-rapport s’engage aux côtés du gouvernement pour une sensibilisation massive

L’organisation de jeune affiliée à l’Unicef mobilise ses membres pour accompagner le lancement prochain de la vaccination et renforcer la lutte contre l’épidémie.

À l’approche de la réception par le Congo des doses de vaccin contre le choléra, la communauté U-rapport, représentée par sa responsable Schariette Orsili Manguida, a réaffirmé le 8 septembre à Brazzaville son engagement à soutenir le gouvernement et l’Unicef dans la sensibilisation des jeunes et des communautés.

Outil de communication directe avec les populations, U-rapport prévoit de renforcer la diffusion de messages validés par les autorités sanitaires, de collecter des données communautaires sur l’épidémie et de mobiliser les leaders locaux pour combattre les rumeurs.

« Nous allons accentuer la communication autour du choléra, prévenir les fausses informations et promouvoir des pratiques responsables », a déclaré Schariette Orsili Manguida, qui appelle à prendre en compte les langues nationales pour toucher toutes les communautés.

Le Congo a enregistré, selon un bulletin du 14 août, 425 cas suspects et 14 confirmés de choléra, dont 35 décès, principalement dans les départements de Brazzaville, Congo-Oubangui et Djoué-Léfini. La saison des pluies et la rentrée scolaire font craindre une aggravation de la situation.

Dans ce contexte, U-rapport compte mobiliser les jeunes et la société civile pour instaurer une communication inclusive et réactive, mais aussi pour accompagner la première campagne de vaccination contre le choléra au Congo, en rassurant les populations sur son efficacité et sa sécurité.