Congo-Cameps : un budget 2026 de près de 10 milliards FCFA adopté

Il est en recul de 8 % par rapport à celui de l’année 2025, traduisant un ajustement des prévisions financières de l’institution.

La Centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé (Cameps) disposera, pour l’exercice 2026, d’un budget arrêté à 9 989 942 015 FCFA en recettes comme en dépenses. Ce budget a été adopté le 21 décembre à Brazzaville par le conseil d’administration, réuni sous la présidence du Pr Ange Antoine Abéna.

Outre l’adoption du budget, les administrateurs ont validé le plan stratégique 2026-2030, qui définit les orientations de la Cameps pour les cinq prochaines années, ainsi que le manuel des procédures administratives, financières et comptables et le plan d’actions opérationnel.

Ce plan prévoit des investissements structurants, notamment la construction d’un entrepôt de médicaments et de produits de santé à Edou, dans le département de la Cuvette, ainsi que la mise en place d’un hub logistique à Pointe-Noire. Ces infrastructures visent à améliorer la capacité de stockage et la performance de la chaîne de distribution sur l’ensemble du territoire national, a précisé le directeur général de la Cameps, le Dr Max Maxime Makoumba-Nzambi.

Sur le plan de la gouvernance, le conseil d’administration a examiné et pris acte du rapport d’analyse des procédures de la Cameps, avant de procéder à la désignation du Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, soit pour la période 2025-2031. Les administrateurs ont également adopté le manuel des procédures administratives, financières, techniques et comptables, renforçant ainsi le cadre de gestion interne de l’établissement.

À l’issue des travaux, le conseil d’administration a exprimé sa reconnaissance aux pouvoirs publics, en adressant une motion de félicitations au président de la République pour son engagement en faveur du système de santé. Clôturant la session, le Pr Ange Antoine Abéna a invité les responsables de la Cameps à veiller à la mise en œuvre effective des décisions prises, afin d’optimiser l’utilisation des ressources financières et d’améliorer l’accès des populations aux médicaments essentiels.