Congo : Brazzaville va accueillir les Assemblées annuelles 2026 de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement congolais ont signé à Brazzaville un protocole d’accord pour l’organisation des prochaines Assemblées annuelles de l’institution, prévues du 25 au 29 mai 2026.

Le document a été signé par Vincent Nmehielle, Secrétaire général du Groupe de la BAD, et Ludovic Ngatsé, ministre congolais de l’Économie, en présence du Premier ministre Anatole Collinet Makosso et de plusieurs membres du gouvernement.

Cette signature marque la fin de la première mission préparatoire menée du 11 au 19 septembre au Congo. Elle fixe le cadre juridique et organisationnel de la rencontre, qui réunira les gouverneurs de la Banque, les ministres des finances, les responsables économiques ainsi que des partenaires au développement.

Selon le ministre Ngatsé, cette mission a permis « de mieux comprendre les engagements de chaque partie et les différentes tâches à accomplir ». Pour sa part, le représentant de la BAD a rappelé que le Congo s’engage à fournir les infrastructures, biens et services nécessaires, conformément aux règles de la Banque.

Un premier aide-mémoire détaillant les travaux à réaliser par les autorités congolaises a également été signé.

Les Assemblées annuelles de 2026 comprendront deux événements majeurs : la 61ᵉ Assemblée annuelle de la BAD, et la 52ᵉ Assemblée du Fonds africain de développement (FAD), qui finance les pays africains à faible revenu.