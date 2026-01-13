Congo-Brazzaville : les Tremplins Mboté Hip Hop lancent un appel aux jeunes talents

Cette initiative s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 35 ans, désireux de faire valoir leur créativité dans l’univers des musiques urbaines.

L’Institut français du Congo (IFC) à Brazzaville, en partenariat avec plusieurs acteurs culturels, ouvre ses portes aux jeunes talents congolais à travers l’organisation des Tremplins Mboté Hip Hop, prévus au mois de septembre prochain.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les disciplines concernées sont notamment le rap, la danse, le DJing, le beatmaking, le slam, ainsi que les métiers connexes tels que le management et la vidéo. La participation à cette compétition est libre et entièrement gratuite, offrant ainsi une véritable opportunité d’expression et de professionnalisation aux jeunes artistes.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 février et peuvent se faire directement au service de la programmation de l’IFC ou par courrier électronique à l’adresse : assistant.programmation.brazzaville@ifcongo.com.

Selon les catégories, les modalités de sélection varient. Les managers, beatmakers et vidéastes seront évalués sur dossier. Les candidats au management doivent fournir un CV accompagné d’une lettre de motivation. Les beatmakers sont invités à soumettre un CV et trois productions musicales sur CD ou clé USB. Quant aux vidéastes, ils devront présenter leurs meilleurs clips réalisés à l’aide de smartphones, transmis sur clé USB ou par mail. Les rappeurs, danseurs, DJ et slameurs, pour leur part, défendront leur talent devant un jury lors de prestations scéniques.

À travers ce festival, l’IFC et ses partenaires entendent détecter, former et accompagner les jeunes talents des musiques urbaines, tout en leur offrant une meilleure visibilité sur la scène culturelle. Les lauréats des Tremplins Mboté Hip Hop bénéficieront notamment d’une formation intensive de trois semaines aux métiers de la musique urbaine, un tremplin décisif pour lancer ou consolider leur carrière artistique.