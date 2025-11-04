Congo-Brazzaville : des installations électriques délabrées menacent la sécurité des habitants

Poteaux fissurés, câbles pendants et niches éventrées sont observés dans plusieurs quartiers de la capitale, les habitants tirent la sonnette d’alarme et interpellent la société Énergie électrique du Congo (E²C) sur la nécessité d’une intervention urgente.

Plusieurs installations électriques à Brazzaville se trouvent dans un état de dégradation avancée, exposant les populations à des risques permanents d’électrocution. Dans le quartier Don Bosco, un poteau électrique effondré sur une toiture depuis plus de quatre ans constitue une véritable bombe à retardement. Le câble qui longe la parcelle, à une hauteur dangereusement basse, met en péril aussi bien les habitants que les passants. Les riverains affirment avoir multiplié les démarches auprès de la société E²C, sans résultat jusqu’à présent.

Le constat est le même dans d’autres zones de la ville. À Sonaco, dans le quartier Moukondo, un poteau en bois rongé par le temps et les insectes menace de céder à tout moment. Dans l’avenue Massina, au quartier Casis, des câbles rafistolés pendent à la hauteur des têtes, frôlant les passants. Partout, les signes d’abandon sautent aux yeux : niches électriques ouvertes, poteaux inclinés, fils dénudés.

Outre ces défaillances structurelles, la qualité du service électrique est également mise en cause. Délestages à répétition et faibles tensions compliquent la vie des habitants et paralysent certaines activités.

Face à ces plaintes répétées, les populations appellent les autorités et la société Énergie électrique du Congo à agir rapidement pour sécuriser les installations et protéger les vies humaines.