Congo-« Bébés noirs » : le MJP appelle à ne pas politiser l’opération

En conférence de presse à Brazzaville, le MJP a renouvelé son soutien à la traque des “Bébés noirs” menée par la DGSP, saluant une action jugée efficace et nécessaire.

Le président du Mouvement des jeunes présidentiels (MJP), Donald Mobobola, a réaffirmé le soutien de sa formation politique à l’opération spéciale de traque des délinquants, menée par la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP). Il a également appelé les acteurs politiques à ne pas politiser cette initiative sécuritaire.

Selon Donald Mobobola, la campagne lancée depuis plusieurs semaines sur instruction du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, vise avant tout à rétablir la quiétude au sein des populations. Le leader du MJP a salué “le travail remarquable” des éléments de la DGSP sur le terrain, estimant que les premiers résultats de cette opération sont déjà perceptibles.

« La DGSP fait un travail très appréciable en traquant tous les gangs qui ont causé tant de tort aux paisibles citoyens. Cette opération doit se poursuivre jusqu’à l’éradication définitive du phénomène des Bébés noirs, conformément à la volonté du chef de l’État, afin de restaurer pleinement l’autorité de l’État », a déclaré Donald Mobobola.

Le président du MJP a toutefois mis en garde contre toute tentative de récupération politique de cette opération, rappelant qu’il s’agit d’un problème de sécurité publique et non d’un enjeu partisan. « Ce phénomène dangereux touche toutes les couches sociales, y compris celles proches de l’opposition », a-t-il insisté.