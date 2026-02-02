Congo : Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville

Dans le cadre d’une visite officielle prévue le 2 février, le président de la République du Sénégal, est attendu à Brazzaville, où il s’entretiendra avec son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso.

Les échanges entre les deux chefs d’État porteront à la fois sur l’état de la coopération entre leurs pays et sur plusieurs enjeux régionaux majeurs, notamment la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau.

Sur le plan bilatéral, la visite du président Bassirou Diomaye Faye vise à consolider les liens d’amitié et de coopération entre Dakar et Brazzaville, tant sur les plans politique qu’économique. Les discussions aborderont des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et les infrastructures, considérés comme des leviers essentiels pour le développement économique et l’amélioration des conditions de vie des populations.

D’autres axes prioritaires ont également été identifiés pour approfondir la coopération, notamment l’assainissement, l’enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce, ainsi que le développement des zones économiques spéciales. Autant de domaines appelés à structurer un partenariat durable, fondé sur des intérêts communs et une vision partagée de l’avenir.

Un accent particulier sera mis sur la coopération énergétique, avec la volonté des deux pays de faciliter un partenariat entre la Société nationale sénégalaise d’électricité (Senelec) et Énergie électrique du Congo (E²C).