Congo-basket-ball : ouverture des 41es championnats nationaux sous le signe de la relance

La Fédération congolaise de basketball (Fécoket) a donné, le 17 août au gymnase Maxime-Mantsima, le coup d’envoi des 41es championnats…

le: 19 août 2025

La Fédération congolaise de basketball (Fécoket) a donné, le 17 août au gymnase Maxime-Mantsima, le coup d’envoi des 41es championnats nationaux seniors et juniors.

 

La compétition, placée sous le signe de la détection et de la valorisation des talents, a démarré par des matchs spectaculaires en présence de plusieurs autorités et passionnés de la balle orange. Du 17 au 24 août, Brazzaville accueille les 41es championnats nationaux organisés par la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), présidée par Fabrice Makaya Matève. La cérémonie d’ouverture, haute en couleurs, s’est tenue au gymnase Maxime-Mantsima devant un parterre d’invités de marque, dont le directeur général des Sports, Jean Robert Bindelés, représentant le ministre de tutelle.

Sur le plan sportif, l’entrée en lice a tenu ses promesses. En match d’ouverture, l’Avenir du Rail (AVR) de Brazzaville a dominé BBS de Pointe-Noire sur le score de 68 à 57, dans un duel senior hommes de haut niveau. Interclubs a ensuite largement battu Diables noirs (72-38). Chez les juniors hommes, BBS s’est imposé de justesse face aux Diablotins (77-76), tandis qu’en seniors dames, ECB a pris le dessus sur Diables noirs (37-19).

Dans son allocution, le président de la Fécoket a insisté sur la portée de cette édition : « Ces championnats dépassent le cadre d’une simple compétition. Ils sont une célébration de l’esprit sportif, de la camaraderie et une opportunité de valoriser nos jeunes talents », a déclaré Fabrice Makaya Matève, non sans remercier les sponsors et mécènes ayant contribué à l’organisation.

Le rendez-vous réunit près de vingt clubs venus des différents départements du pays, parmi lesquels Cheminots, Interclubs, Génération M, ECB, SBB, Ange Noir, Black Lion, Otohô, Liber, Brazza Club, DNBB, Ange Noirs et CPGOS. L’ambiance festive a été renforcée par les prestations musicales de Relf Kazama et Diesel Gucci, qui ont électrisé le public avec leurs titres phares.

Les autorités présentes, dont deux ministres et plusieurs responsables d’entreprises, ont salué le dynamisme insufflé par le nouveau bureau exécutif de la fédération, mis en place en janvier dernier. Les prochaines rencontres s’annoncent disputées, augurant une compétition de haut niveau qui entend redonner ses lettres de noblesse au basketball congolais.

