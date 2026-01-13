Congo-Assemblée nationale : Isidore Mvouba appelle à l’unité et à l’action pour 2026

Le président de l’Assemblée nationale s’est exprimé lors de la cérémonie d’échange de vœux de nouvel an.

Le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, invite les députés à renforcer leur collaboration avec le gouvernement afin de consolider les équilibres macroéconomiques et d’améliorer la gouvernance du pays.

Revenant sur l’année écoulée, marquée par une intense activité législative, l’année 2025 a été qualifiée d’année de labeur et d’épreuves, durant laquelle la représentation nationale a su maintenir le cap malgré les défis. Selon Isidore Mvouba, chaque texte adopté a contribué à renforcer les bases institutionnelles du pays, traduisant l’engagement des députés en faveur du progrès et de la stabilité.

Le bilan chiffré présenté par le premier secrétaire de l’Assemblée nationale, Fernand Sabaye, témoigne de ce dynamisme. Sur les 48 initiatives de loi enregistrées en 2025, dont cinq d’origine parlementaire, 44 textes ont été examinés et adoptés, soit un taux d’adoption de 91 %, jugé très satisfaisant.

Se projetant vers l’avenir, Isidore Mvouba a exhorté les parlementaires et le personnel de l’institution à se tenir aux côtés de l’exécutif pour dynamiser les actions de développement, tout en préservant la stabilité et la cohésion nationale. Il a également réaffirmé l’engagement de l’Assemblée nationale à servir le peuple souverain et à tracer des trajectoires de progrès.