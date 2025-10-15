Société Actualité



EN CE MOMENT


Congo-assainissement durable : une nouvelle politique nationale validée à Brazzaville

La République du Congo a officiellement validé mardi 14 octobre 2025, à Brazzaville, la Politique nationale d’assainissement (PNA) 2026-2030.  …

Publié par journaldebrazza.com
le: 15 octobre 2025

La République du Congo a officiellement validé mardi 14 octobre 2025, à Brazzaville, la Politique nationale d’assainissement (PNA) 2026-2030.

 

Fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, l’Unicef et la Banque africaine de développement (BAD), cette politique vise à réduire les maladies liées à l’insalubrité, protéger l’environnement, stimuler l’économie circulaire et créer des emplois verts.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le ministre Juste Désiré Mondelé a souligné que cette politique va au-delà d’un simple cadre technique. « Elle est une boussole stratégique pour l’atteinte des objectifs de développement durable et un levier de transformation sociale et économique », a-t-il affirmé. Il a insisté sur l’urgence d’opérationnaliser cette politique à travers des plans d’action concrets, financés et suivis, ainsi que sur la nécessité de renforcer les capacités locales et d’impliquer les citoyens.

« L’assainissement est un catalyseur de progrès social et un fondement essentiel pour garantir les droits des enfants », a rappelé, Mariavittoria Ballotta, représentante de l’Unicef au Congo. Elle a également souligné les impacts positifs sur la santé, l’éducation et la nutrition.

Au cours de l’atelier de validation de cette politique nationale, les participants ont toutefois soulevé plusieurs défis à relever, notamment l’implication des collectivités locales, l’absence d’un code de l’assainissement, et la nécessité d’un changement de mentalité en matière d’hygiène.

La BAD, partenaire clé du processus, a renouvelé son soutien pour mobiliser les financements et appuyer les réformes structurelles.

La PNA 2026-2030 s’impose désormais comme une référence nationale pour coordonner les efforts en matière d’assainissement et garantir à tous les Congolais un cadre de vie sain, inclusif et durable.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

RiFoP

Foresterie participative : l’approche ménage en test

16 octobre 2025 Publié à 09h54

Le Projet de renforcement et d’innovation en foresterie participative (RiFoP) a réuni, mardi…

Savoir plus
Instagram

Congo-Guinée-Bissau : vers une coopération renfoncée

16 octobre 2025 Publié à 08h46

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, a reçu mardi…

Savoir plus
adiac-congo.com

Congo-lutte contre les bébés noirs : le Parlement reconnait l’engagement des forces de l’ordre

16 octobre 2025 Publié à 08h12

À l’ouverture de la session budgétaire ordinaire au Parlement, les présidents des deux…

Savoir plus