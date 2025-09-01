Congo-assainissement : des sanctions prévues pour des inciviques

À l’approche de la saison des pluies, le gouvernement renforce la lutte contre l’insalubrité à Brazzaville. Le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, a annoncé des mesures coercitives à l’encontre des citoyens qui continuent de transformer les collecteurs en dépotoirs.

L’opération de nettoyage des grands collecteurs de Brazzaville a été lancée vendredi 29 août dernier, dans les arrondissements Makélékélé et Bacongo. Pour le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, l’heure n’est plus seulement à la sensibilisation, mais aussi à la sanction.

« Désormais, toute personne surprise en train de jeter des déchets dans un collecteur passera d’abord par le commissariat pour une leçon d’hygiène et de morale, avant de se voir infliger des travaux d’intérêt général », a prévenu le membre du gouvernement.

Le ministre Juste Désiré Mondelé a inspecté plusieurs sites, notamment les collecteurs de Zanga Dia Ba Ngombe, Mfoa et Madoukou-Tsiekelé. Des pancartes y ont été installées pour rappeler l’interdiction de déverser des déchets sous peine de poursuites judiciaires.

Avec cette nouvelle stratégie mêlant nettoyage, sensibilisation et sanctions, Brazzaville espère poser les jalons d’un assainissement durable.