Congo-AN : 11 affaires à l’ordre du jour de la 11e session ordinaire administrative

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale, réunie le 25 janvier, a arrêté à onze le nombre d’affaires qui seront examinées lors de la 11e session ordinaire administrative, dont l’ouverture est prévue le 1er février prochain.

La fixation de l’ordre du jour s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, marquant ainsi l’importance accordée à cette session parlementaire.

Selon le deuxième secrétaire de l’Assemblée nationale, Alain Pascal Leyinda, les affaires inscrites à l’ordre du jour comprennent huit projets de loi, une proposition de loi, ainsi que les séances de questions d’actualité et les questions orales au gouvernement avec débats.

Parmi les projets de loi appelés à être examinés et adoptés figurent notamment celui portant Code minier, un texte relatif à la création de l’Agence nationale d’appui à la décentralisation et au développement local, ainsi qu’un autre concernant la création de l’Autorité nationale des enquêtes et d’analyse pour la prévention des accidents et incidents de l’aviation civile.

La proposition de loi, quant à elle, porte sur la commémoration des victimes de la traite transatlantique et le retour de leurs descendants des Amériques et des Caraïbes, un texte à forte portée historique et mémorielle.

Cette session s’annonce ainsi déterminante, tant par la diversité que par la portée des textes à l’examen, dans un contexte marqué par des enjeux institutionnels, économiques et sociaux majeurs.