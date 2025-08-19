EN CE MOMENT


Congo : Alexis Bongo candidat à la présidentielle de 2026

Ce candidat indépendant a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, au cours d'une conférence de presse qu'il…

Publié par journaldebrazza.com
le: 19 août 2025

Ce candidat indépendant a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de mars 2026, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le 16 août dernier.

 

Le centre culturel Zola de Moungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville a servi de cadre à la conférence de presse animé le 16 août, par Alexis Bongo. C’est au cours de cette rencontre avec la presse que ce candidat indépendant a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

« A la recherche de son 7e président, le Congo se trouve aujourd’hui une fois de plus à la croisée des chemins de son destin. Occasion pour moi donc de présenter ce samedi 16 août 2025 ma modeste candidature à l’élection présidentielle de mars 2026 qui se profile à l’horizon à sept mois devant nous », a annoncé le candidat déclaré.

Avec son projet de société intitulé « Le Congo nouveau », Alexis Bongo revient après sa candidature de 2016, où il n’était pas allé jusqu’au bout de ses ambitions. Ce « panafricaniste » revient 09 ans après déterminé à renverser le régime en place. A 56 ans, Alexis Bongo compte sur la jeunesse éveillée d’Afrique en général et celle du Congo en particulier pour remporter la présidentielle de mars 2026.

