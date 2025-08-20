Congo : AGL soutient l’excellence en milieu jeune à Pointe-Noire

Africa Global Logistics (AGL) a accompagné le 17 août 2025, la 6ème édition du Ponton Awards qui a réuni près de 300 personnes.

Organisé par l’agence Prescom Media, l’évènement vise à promouvoir l’excellence en distinguant les jeunes de Pointe-Noire qui mettent en exergue des idées novatrices dans l’entrepreneuriat, la culture, l’implication des jeunes au développement et le sport.

« Les lauréats sont désignés sur la base des votes des membres du jury et du public. Pour des raisons de transparence, les votes publics sont faits via Klumer, une plateforme panafricaine de gestion de scrutins liés aux Awards. Pour cette édition nous avons enregistré 4 907 votants au Congo et à l’international » a expliqué Gildas BAKALA, Président du comité d’organisation Ponton Awards.

Lissolo 2.0 a remporté le prix excellence entrepreneuriat pour avoir mis en place un jeu de société culturel et éducatif conçu intégralement au Congo Brazzaville. Le prix du sport revient à Institut de taekwondo Cristal Do, celui du modèle artistique « Mathias ngoumba » à Curtiss Marly You’la, professeur de danses et organisateur d’évènements. Le prix engagement jeunesse a été décerné à Laetitia François Yola, coach en gestion de projets et gestion comportemental.

« Nous sommes fiers de célébrer les jeunes talentueux de Pointe-Noire et d’être aux côtés de Ponton Awards qui encourage l’excellence. Cela va sans doute faire émerger un plus grand nombre de projets aux solutions innovantes portées par des jeunes congolais » soutient Cyril MARQUES, Directeur d’exploitation Africa Global Logistics.

Africa Global Logistics Congo encourage l’excellence et soutient plusieurs initiatives locales en faveur des jeunes. L’entreprise a offert des bourses d’études aux élèves en logistique et doté deux universités de salles multimédias à Pointe-Noire et Brazzaville. Elle développe des partenariats avec les écoles supérieures et facilite le transfert de compétence par la participation aux forums, l’animation d’ateliers spécifiques, les visites guidées et les stages professionnels.