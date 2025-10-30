EN CE MOMENT


Congo : AGL réussit la livraison de deux lions en provenance d’Afrique du Sud

Africa Global Logistics (AGL) Congo annonce le 29 octobre 2025, avoir réussi le transport de deux lions en provenance de…

Publié par Partenaire
le: 30 octobre 2025
AGL

Africa Global Logistics (AGL) Congo annonce le 29 octobre 2025, avoir réussi le transport de deux lions en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud. Il s’agit d’un mâle et d’une femelle qui rejoignent Zoolandia, le parc Botanique et Zoologique de Brazzaville situé dans la réserve forestière de la Patte d’Oie.

 

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Transportés dans des caisses adaptées pendant deux jours, les lions ont 8 mois et pèsent environ 100 kg chacun. Ils intègrent le parc de Brazzaville après 28 ans d’absence grâce à une logistique sur mesure déployée par les équipes AGL de bout en bout dans le respect des mesures de sécurité et des lois et règlements des pays respectifs.

« Le parc a été délabré et a perdu une partie de sa faune à la suite des évènements douloureux qu’a connu le Congo en 1997. Aujourd’hui notre mission est de le réhabiliter, de lui redonner sa fonction éducative et pédagogique mais aussi de divertissement pour la jeunesse. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent sur ce projet notamment AGL pour la logistique » assure Chems Roc, concessionnaire du parc.

Le Parc Zoologique de Brazzaville est une véritable vitrine de la faune et la flore congolaise. Il a été créé en 1952. Sa fonction botanique remonte à 2018 lors du lancement du projet Zoolandia qui signifie « terre de vie je suis » (de l’anglais zoo land i am). Il emploie environ 100 collaborateurs.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés.

Lutte contre l’insécurité : le Congo suspend l’importation des motos et machettes

30 octobre 2025 Publié à 15h26

Le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a annoncé, mardi,…

Savoir plus
Droits réservés.

Congo-PADC : un investissement de 445 milliards FCFA pour réduire les inégalités

30 octobre 2025 Publié à 11h53

Le Programme accéléré de développement communautaire (PADC) a été présenté mardi 28 octobre…

Savoir plus
AGL

Congo : AGL réussit la livraison de deux lions en provenance d’Afrique du Sud

30 octobre 2025 Publié à 09h04

Africa Global Logistics (AGL) Congo annonce le 29 octobre 2025, avoir réussi le…

Savoir plus