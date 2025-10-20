Congo : AGL et ses filiales se mobilisent pour la prévention du cancer du sein

Le 15 octobre 2025, plus de 200 collaboratrices évoluant à Africa Global Logistics (AGL) Congo, Congo Terminal, Terminaux du Bassin du Congo (TBC) et SAGA Congo ont participé à une sensibilisation interne consacrée à la prévention du cancer du sein.

Animés par le médecin conseil, M. Éléazar Céleste Massamba, les échanges ont permis de lever les tabous et d’aborder les facteurs de risque, les gestes essentiels de prévention, le dépistage précoce, les bonnes pratiques de suivi, le soutien psychologique et émotionnel face à une collègue ou un proche atteint du cancer du sein.

« Le dépistage précoce sauve des vies. Se connaître, s’écouter et consulter à temps sont des gestes simples mais essentiels pour vaincre le cancer du sein », a souligné le Docteur Éléazar Céleste Massamba, Médecin Conseil.

Cette action met en lumière les initiatives locales en faveur de la santé et le bien-être au travail, tout en réaffirmant l’importance de la solidarité et du soutien mutuel au sein des équipes. La solidarité étant l’une des valeurs du Groupe AGL