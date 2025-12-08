Congo : AGL et Congo Terminal participent au forum du capital humain

Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal ont participé du 3 au 4 décembre 2025, au 1er forum du capital humain du Congo tenu à Brazzaville.

Un évènement qui a réuni plus de 300 personnes autour du thème : « développement et valorisation du capital humain : pilier de la croissance économique et sociale en République du Congo ».

Le forum a permis aux décideurs économiques, experts nationaux et internationaux de dessiner l’adéquation emploi-formation, de montrer le lien entre la marque employeur et l’attractivité des talents, de mettre en lumière la corrélation qualité de vie au travail et productivité. Il se positionne comme la plateforme de référence pour les professionnels des Ressources Humaines en République du Congo et se veut un espace d’échange, de formation et de réflexion stratégique autour du développement et de la valorisation du capital humain.

« Au cours des ateliers, les professionnels ont trouvé un espace d’échanges et partage d’expérience. Les étudiants et chercheurs d’emplois eux ont pu échanger avec les équipes RH sur les questions de recrutement et entretiens d’embauche » précise Nouani Kiba Gatsongo, Président exécutif de l’observatoire africain des ressources humaines.

« Orienter les jeunes, leur donner les outils d’employabilité ou les astuces pour réussir leur vie professionnelle sont notre priorité. Chez AGL, la solidarité est une valeur partagée par tous les collaborateurs. C’est savoir donner aux autres ce qu’on a eu la chance d’avoir » soutien Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources humaines Congo Terminal.

Africa Global Logistics Congo et Congo Terminal sont très présents dans les salons business, les forums d’emplois, orientation scolaire formation des jeunes. Ces entreprises accompagnent plusieurs projets de sponsoring et mécénat en lien avec les guidelines du Groupe.