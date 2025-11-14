Congo-Afrique du Sud : vers un rapprochement parlementaire

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a échangé le 11 novembre à Brazzaville avec l’ambassadeur sud-africain Mziwamadoda Uppington Kalako. Les deux personnalités ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre les Parlements des deux pays.

Au centre des échanges, la volonté commune de consolider la coopération bilatérale, en particulier à travers un partage d’expériences entre les deux Parlements. Cette rencontre s’inscrit dans la série de visites entreprises par le diplomate sud-africain depuis son arrivée au Congo.

« Nous avons parlé des questions concernant nos deux Parlements. Il est donc question que nos Parlements puissent avoir des échanges d’expériences. Cela fera de telle sorte que nous puissions tous bénéficier de ce que chaque pays est en train de faire », a expliqué Mziwamadoda Uppington Kalako à l’issue de l’audience.

Le diplomate a salué l’excellence des relations entre les deux pays, rappelant le soutien historique du Congo à la lutte contre l’Apartheid.

« Le rôle que le Congo a joué est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Le Congo est l’un des pays africains qui ont fait que nous puissions sortir de ce régime », a-t-il souligné, tout en évoquant la solidité des coopérations déjà existantes, notamment dans le domaine militaire.

L’Afrique du Sud souhaite désormais étendre cette dynamique au plan parlementaire et socioculturel. Disposant elle aussi de chefferies et royautés, Pretoria ambitionne de s’inspirer de l’expérience congolaise dans ce domaine, tandis que Brazzaville pourrait tirer profit de l’expertise sud-africaine au travers d’échanges mutuels.

Le diplomate a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de valoriser davantage leurs ressources naturelles localement afin de renforcer leurs économies :

« Nous voulons qu’avec des ressources naturelles dont regorge le continent, nous ne puissions plus les exporter mais les développer sur place. Cela donnera une prévalue aux économies nationales, surtout pour l’avenir du continent. Dans ce processus, les Parlements ont un grand rôle à jouer », a-t-il conclu.