Congo : Africa Global Logistics offre 2 500 poches doubles au centre national de transfusion sanguine

Le 19 septembre 2025, Africa Global Logistics (AGL) et ses filiales congolaises notamment AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du…

Publié par Partenaire
le: 23 septembre 2025

Le 19 septembre 2025, Africa Global Logistics (AGL) et ses filiales congolaises notamment AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont offert 2 500 poches doubles au centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour appuyer les efforts du secteur public à œuvrer pour le bien-être des populations locales. Ces poches vont faciliter les collectes de dons de sang dans le pays.

Parce que la solidarité est l’une de ses valeurs, le groupe AGL a dédié une journée pour marquer son engagement : A’Solidarity day.

L’an dernier au cours de cette journée, AGL et ses filiales congolaises ont contribué à assurer la sécurité de 3 500 élèves de l’école 5 février 1979 à Pointe-Noire en construisant un mur de clôture. Elles ont également repeint l’ensemble des bâtiments pour améliorer les conditions d’études de ces élèves.

Cette année, elles envisagent mobiliser plus de 1 500 collaborateurs pour un don de sang à Pointe-Noire et Brazzaville outre le don de poches.

A’Solidarity day est un événement annuel visant à unir les 23 000 employés d’Africa Global Logistics (AGL) à travers le continent. Tous les ans, il met en œuvre une nouvelle thématique qui se traduit par une action solidaire au profit des communautés. Le personnel quant à lui se retrouve pour participer aux activités sportives dans le but de renforcer la cohésion des équipes et la culture d’entreprise

