Congo : 27 milliards de FCFA pour la mise en œuvre du PATN

Cette enveloppe sera débloquée par la Banque européenne d’investissement (BEI) à hauteur de 17 milliards de FCFA, et l’Union européenne (UE) une enveloppe de 10 milliards.

Le lancement officiel de ce volet BEI-UE du projet numérique a eu lieu ce 17 juin à Brazzaville, marquant ainsi une nouvelle étape dans le déploiement du PATN. Lancé en janvier 2023 pour une durée de cinq ans, le Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) a pour objectif d’améliorer l’accès à l’internet haut débit pour les populations mal desservies et de renforcer les capacités du gouvernement à offrir des services publics numériques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La BEI et l’UE débloqueront respectivement 17 milliards et 10 milliards de FCFA. Ces fonds européens viennent compléter les 60 milliards de FCFA de la Banque mondiale et va contribuer à la formation des femmes et des jeunes Congolais aux compétences numériques.

« Ce projet que nous lançons aujourd’hui n’est pas seulement un projet technologique. C’est un projet de société, structurant, conçu pour améliorer durablement la gouvernance publique, renforcer les compétences des Congolais, protéger les données personnelles et ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse et aux femmes, dans un monde de plus en plus numérique », a déclaré Svetla Stoeva, cheffe d’unité aux relations pays et secteur public pour l’Afrique occidentale et centrale

Il faut noter que le volet de renforcement des compétences numériques du projet prévoit la mise en place d’un cadre national de certification ainsi que des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi.

Pour Brazzaville, le projet s’inscrit dans la stratégie de développement du numérique pour 2030, ainsi que dans les priorités du Plan national de développement 2022-2026.