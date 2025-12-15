Congo : 20 000 patients VIH et 4 000 tuberculeux menacés de rupture de traitement en 2026

Le Comité de coordination national (CCN), organe chargé de la gestion des financements du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, tire la sonnette d’alarme et sollicite l’implication urgente des autorités dans l’achat des médicaments essentiels.

Selon les chiffres dévoilés lors de la cérémonie de restitution de la mission du Fonds mondial au Congo, près de 20 000 personnes vivant avec le VIH et environ 4 000 patients atteints de tuberculose pourraient se retrouver sans médicaments antirétroviraux et antituberculeux l’année prochaine, en cas de rupture de financement ou de stocks.

Le gestionnaire du portefeuille principal du Fonds mondial pour le Congo, le Togo et le Bénin, Eplakessi Kouadjani, a rappelé que le Congo reste confronté à des épidémies persistantes. Il a notamment souligné l’augmentation du taux de prévalence du VIH, avec les jeunes comme groupe le plus exposé.

S’agissant de la tuberculose, bien que le pays affiche un taux de prise en charge thérapeutique de 100 %, les données sanitaires font état de 83 000 décès, révélant l’ampleur du défi. Face à cette situation, Eplakessi Kouadjani a insisté sur la prise en charge de la mère et de l’enfant, le renforcement du financement de la santé et la mobilisation des ressources, en impliquant le secteur privé et les créanciers.

Le Congo a bénéficié d’un don de 90 millions d’euros pour la période 2024-2026, grâce à l’appui technique et financier du fonds mondial. C’est du moins ce qu’a précisé la présidente du CCN, Esmo Valérie Maba Moukassa

« Ces subventions ont permis d’atteindre des niveaux satisfaisants pour plusieurs indicateurs de santé liés aux trois pandémies », a-t-elle rappelé, appelant les membres du CCN et les acteurs de la société civile à préserver ces acquis.

Toutefois, elle a lancé une mise en garde : « Si nos appels ne sont pas entendus et que les subventions venaient à être réduites, nous serions contraints d’envisager des actions de mobilisation pour faire valoir nos préoccupations », a-t-elle averti.