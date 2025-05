Congo : 2.6 milliards de FCFA pour l’amélioration du rôle de la société civile

L’Union européenne (UE) a lancé un appel à proposition en République du Congo pour renforcer le partenariat avec la société civile.

L’UE et la société civile renforcent leur partenariat à travers la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway. Elle a lancé un appel à proposition en vue de renforcer ce partenariat avec les organisations de la société civile. Le montant indicatif global disponible pour cet appel à propositions est d’environ 2.6 milliards de FCFA.

Au cours d’une conférence de presse à l’occasion des 75 ans de célébration du mois de l’Europe, premier conseiller et chef de coopération de la Délégation de l’Union européenne en République du Congo, Augustin Bondo Tshiani a expliqué que « L’appel à propositions s’inscrit dans le cadre de l’appui aux organisations de la société civile, aux droits humains et à la démocratie dont l’objectif principal est d’améliorer le rôle de la société civile en tant qu’acteur du développement durable inclusif et de défense des droits humains. Les organismes éligibles sont les organisations de la société civile et la durée initiale prévue d’une action ne peut pas être inférieure à 24 mois ni excéder 48 mois ».

La clôture de la célébration du mois de l’UE est prévue le 13 juin 2025, avec plusieurs activités politiques et culturelles au programme.