Société Education



EN CE MOMENT


Congo : 19 étudiants dont 7 femmes bénéficient des bourses d’études en génie pétrolier

Ils ont été sélectionnés au titre de cette année académique pour suivre une formation de 5 ans en Algérie et…

Publié par journaldebrazza.com
le: 18 septembre 2025

Ils ont été sélectionnés au titre de cette année académique pour suivre une formation de 5 ans en Algérie et en Azerbaïdjan.

 

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) octroie des bourses d’études à 19 étudiants dont 7 femmes. Ils iront en Algérie pour les uns et en Azerbaïdjan pour les autres, suivre une formation de 5 ans en génie pétrolier. Une filière spécialisée dans l’exploration, la production et le raffinage des hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz naturel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Selon le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, les bénéficiaires ont été sélectionnés au titre de cette année académique sur la base du mérite, en tenant compte des notes et moyennes que ces jeunes ont obtenues au baccalauréat. A noter que la formation sera totalement gratuite. Les frais académiques, le logement et la ration et bien d’autres urgences académiques connexes pour toutes ces cinq années universitaires sont déjà payés en avance par la SNPC dans le but de garantir leur réussite.

Cette action de la SNPC s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, et vise une meilleure formation en faveur de la jeunesse. La structure est en discussion avec d’autres pays en vue d’y envoyer les étudiants dans le but de pérenniser l’initiative.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Le Congo adopte le Pacte national énergétique pour l’accès universel à l’électricité

18 septembre 2025 Publié à 15h33

Invité par le président de la République à prendre la parole, le ministre…

Savoir plus
journaldebrazza.com

Congo : compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025

18 septembre 2025 Publié à 11h50

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 17 septembre 2025 au Palais…

Savoir plus

Congo : 19 étudiants dont 7 femmes bénéficient des bourses d’études en génie pétrolier

18 septembre 2025 Publié à 10h49

Ils ont été sélectionnés au titre de cette année académique pour suivre une…

Savoir plus