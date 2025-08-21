Chan 2024 : le Congo échoue encore au premier tour

Battus par le Nigeria (0-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes, les Diables rouges terminent derniers de la poule D et manquent pour la deuxième fois consécutive une qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan).

La phase de groupes du Chan 2024 s’est close le 19 août avec une nouvelle désillusion pour le Congo. Opposés aux Super Eagles locaux du Nigeria, les Diables rouges se sont inclinés (0-2) et voient leurs espoirs de qualification s’envoler. Les Congolais terminent derniers du groupe D avec deux points, derrière le Soudan et le Sénégal (5 points chacun, qualifiés) et le Nigeria (3 points).

C’est la deuxième élimination consécutive au premier tour pour le Congo après celle subie en 2022 en Algérie. Pourtant, tout restait possible avant le dernier match : après deux nuls, seule une victoire par au moins deux buts d’écart pouvait assurer le billet des quarts. Mais Anas Yusuf (56e) et Alimi (93e) ont anéanti les espoirs congolais.

Le manque de compétition et de préparation est pointé comme la principale cause de cette élimination. « La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu’elle a », résume un observateur : sans rythme, les joueurs ont fini par céder physiquement et mentalement.

Le Congo nourrira aussi des regrets : un but refusé contre le Soudan, une victoire qui lui échappe à la 85e minute face au Sénégal, et une gestion critiquée des primes qui n’a pas contribué à maintenir la concentration.

Malgré tout, les Diables rouges sortent du Chan 2024 sans avoir été ridicules. Héroïques par moments, ils ont entretenu le suspense jusqu’au bout. Les observateurs appellent désormais à capitaliser sur ces points positifs pour préparer les prochaines échéances. Car à ce niveau, la moindre erreur se paie au prix fort, et les Congolais en ont fait l’amère expérience.