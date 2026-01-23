CEMAC



CEMAC : les chefs d’Etats évaluent la situation économique de la sous-région

Réunis le 22 janvier 2026 à Brazzaville, les chefs d’État et représentants des pays membres de la Communauté économique et…

23 janvier 2026
Réunis le 22 janvier 2026 à Brazzaville, les chefs d’État et représentants des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont pris part à un sommet extraordinaire consacré à l’évaluation de la situation économique, financière et monétaire de la sous-région.

 

Réunis dans un contexte régional marqué par des défis économiques persistants, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres ont procédé à une analyse approfondie de la conjoncture macroéconomique de la sous-région. Les échanges ont porté notamment sur la stabilité monétaire, la soutenabilité des finances publiques ainsi que les perspectives de relance économique dans l’espace communautaire.

Cette session extraordinaire visait à identifier des réponses concertées aux difficultés actuelles, dans un esprit de solidarité et d’intégration régionale. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination des politiques économiques et à soutenir les réformes nécessaires pour préserver la stabilité financière et favoriser une croissance inclusive.

À l’issue des travaux, des orientations majeures ont été dégagées afin de consolider la résilience des économies de la Communauté et d’améliorer les conditions de vie des populations. La tenue de cette rencontre à Brazzaville témoigne de la volonté des États membres de maintenir un dialogue permanent face aux enjeux économiques et monétaires communs.

