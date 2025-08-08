Cantines scolaires : le Congo amorce la transition vers un programme national

L’annonce a été faite le 6 août à Brazzaville par le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Gon Meyers.

Après plusieurs mois de mise en œuvre, la phase pilote du projet Semences d’avenir, axé sur le développement des cantines scolaires à partir des ressources locales et le renforcement de l’accès des petits producteurs aux marchés, touche à sa fin. Une transition vers un Programme national de cantines scolaires est désormais enclenchée.

L’annonce a été faite le 6 août à Brazzaville par le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Gon Meyers, lors d’une réunion de haut niveau organisée dans le cadre du projet Renforcement de l’accès des petits producteurs du Congo aux marchés locaux par le biais de la coopération sud-sud. « Nous avons amorcé une transition vers un Programme national de cantines scolaires. Un accord avec le ministère de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation a été signé pour cette phase transitoire dans vingt-cinq écoles », a-t-il précisé.

Cette dynamique bénéficie également de l’appui du Brésil, à travers son ambassade au Congo. Pour la chargée d’affaires Ana Suza, cette transition représente une avancée majeure : « La mise en place d’un Programme national d’alimentation scolaire est une étape importante pour garantir que tous les enfants en âge scolaire puissent en bénéficier. Je réitère l’engagement du gouvernement brésilien à soutenir techniquement cette transition, tout en mobilisant d’autres partenaires pour assurer la durabilité des actions menées », a-t-elle déclaré.

Le projet Semences d’avenir a permis de promouvoir plusieurs objectifs clés, notamment l’amélioration de l’accès des petits producteurs aux débouchés locaux, l’utilisation de la production agricole nationale dans les repas scolaires et l’autonomisation des femmes rurales. Ces acquis seront capitalisés dans la mise en œuvre du futur programme national, en tenant compte des enseignements tirés de la phase pilote et des recommandations issues du terrain.

Afin de soutenir cette transition, des manuels techniques ont été remis aux ministères concernés, notamment ceux de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ainsi que de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation. Ces outils visent à harmoniser les pratiques et à assurer la pérennité du programme dans tout le pays.