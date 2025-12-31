CAN des Champions AGL Congo : le sport au service de la cohésion et des valeurs du Groupe

Du 06 au 20 décembre 2025, inspirée par les valeurs portées par le Groupe Africa Global Logistics (AGL), Sponsor Logistique Officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, AGL Congo a organisé la CAN des Champions, une compétition sportive interservices rassemblant les collaborateurs autour d’un projet fédérateur, placé sous le signe de l’esprit d’équipe, de la performance et de la convivialité.

Cette initiative interne s’inscrit dans la continuité des actions mises en place dans le cadre de l’activation globale de AGL. Elles sont prévues pour communier avec ses employés et les communautés lors de cette CAN de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, qui se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, pour laquelle AGL déploie un dispositif logistique et événementiel d’envergure à l’échelle du continent africain.

Tout au long de la CAN des Champions, joueurs et supporters d’AGL Congo ont répondu présents, créant une dynamique positive et une véritable ambiance sportive au sein de l’entreprise. Cette mobilisation collective a permis de renforcer les liens entre les équipes, tout en favorisant le dépassement de soi, le fair-play et le partage de valeurs communes, en parfaite résonance avec l’engagement du Groupe dans le football africain.

Les demi-finales ont donné lieu à des rencontres particulièrement disputées, témoignant de l’engagement et du niveau de jeu des équipes en lice. La grande finale a consacré le Transit Quai, vainqueur de cette édition de la CAN des Champions. La Livraison Logistique termine vice-championne après un parcours remarquable, tandis que la Direction technique et matériel et la Team Shipping complètent le carré final.

« La CAN des Champions illustre parfaitement notre volonté de renforcer la cohésion entre les équipes d’AGL Congo, tout en incarnant les valeurs de performance, d’engagement et d’esprit d’équipe qui font la force du Groupe. Cet esprit collectif fait écho à l’implication d’AGL dans la réussite de la CAN 2025, bien au-delà du terrain », déclare Cyril Marques, Directeur d’Exploitation AGL Congo.

Au-delà de l’aspect sportif, la CAN des Champions a ainsi constitué un moment fort de partage et de cohésion pour les collaborateurs d’AGL Congo, renforçant le sentiment d’appartenance et rappelant que les valeurs du Groupe se vivent aussi bien sur le terrain que dans le cadre professionnel, au service d’une Afrique en mouvement.