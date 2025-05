Brazzaville va accueillir le forum économique pour la croissance et l’investissement en Afrique Centrale

Le Conseil économique, social et environnemental (Cése), présidé par Emilienne Raoul, a annoncé la tenue du 10 au 12 juin, du Forum économique pour la croissance et l’investissement en Afrique centrale (Féciac).

La capitale congolaise va abriter le Féciac, l’annonce a été faite à l’issue de la session ordinaire du Cése qui aeu lieu du 6 au 9 mai. Au cours de cette rencontre, l’institution a présenté son budget exercice 2025, équilibré en recettes et en dépenses, qui se décline ainsi qu’il suit : les recettes sont estimées à 1 385 000 000 FCFA, elles proviennent de la subvention de l’Etat et sont essentiellement destinées au fonctionnement. Par contre, les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses centralisées et décentralisées. Et les dépenses centralisées représentent 1 203 955 000 FCFA, soit 86,93% des estimations du budget contre 1 191 955 000 FCFA en 2024 ; soit une augmentation de 12 000 000 FCFA en valeur absolue et de 1,01% en valeur relative.

Le Cése a adopté le rapport général de 2019-2023, le rapport de la 6e session de mars 2024, le rapport d’activités 2024 ainsi que le compte-rendu des travaux de la deuxième rencontre citoyenne des 20 et 21 mars 2025. Il a également adopté plusieurs projets d’avis relatifs à la situation économique, sociale et environnementale du Congo. Les conseillers ont plaidé pour une protection sociale sans exclusive et ont recommandé des mesures pour améliorer la gestion administrative, financière et comptable du Cése.Un événement majeur pour la région

Le Féciac sera une plateforme pour les investisseurs venant de tous les horizons du monde, qu’ils soient régionaux ou non régionaux pour discuter. L’événement va regrouper onze Etats de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et traitera des financements des projets soumis par les entreprises. Cette plateforme vise à promouvoir la croissance économique et l’investissement en Afrique centrale en facilitant les échanges entre les investisseurs et les Etats de la région.