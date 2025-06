Baccalauréat technique et professionnel : 16 066 candidats passent l’examen

Les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2025, ont démarré le 11 juin sur l’ensemble du territoire national.

L’examen se déroule du 11 au 16 juin dans quatre-vingt-huit centres répartis à travers tout le pays dont trente-quatre centres à Brazzaville, trente à Pointe-Noire et vingt autres dans le reste localités. Au total, 16 066 postulants dont 8 188 hommes contre 7 878 femmes sont en compétition. Parmi eux, 12 293 candidats officiels et 3 773 candidats libres.

A Brazzaville, les épreuves ont été lancées au lycée commercial 5-Février par le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, en compagnie de son collègue de l’Enseignement général, Jean Luc Mouthou.

Les deux ministres ont visité trois centres pour se rendre compte du bon déroulement de l’examen. Le constat fait du centre de lancement des épreuves, en passant par le lycée technique industriel 1er-mai et le centre du lycée Savorgnan-de-Brazza; a révélé la présence sur le terrain des équipes pédagogiques, de la sécurité civile et des candidats dans les salles d’examen.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a annoncé après la ronde des centres qu’il regardera, à compter de l’année prochaine avec son collègue de l’Enseignement général, les possibilités d’organiser les deux baccalauréats, technique et général, à la même date pour contraindre les candidats à un seul examen. « Les deux ministres de l’Enseignement regarderont la possibilité d’organiser les deux examens le même jour, à la même date et dans les mêmes centres pour éviter le papillonnement des jeunes afin de les concentrer au mieux sur l’acquisition des compétences attendues, recherchées par eux-mêmes, pour que demain on soit des jeunes préparés à avoir des formations universitaires dans leurs domaines… », a dit le ministre.

En rappel, dans son message livré la veille, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé avait rappelé aux candidats que le baccalauréat est une évaluation classique dont la réussite leur ouvre les portes des grandes écoles et des universités. Il avait également attiré l’attention des candidats sur la fraude, car le dispositif de lutte contre elle et de toutes pratiques répréhensibles en milieu scolaire a été renforcé.