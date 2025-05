Assainissement : le Congo opte pour l’économie circulaire

Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a eu le 12 mai à Brazzaville une séance de travail avec la délégation de la Alacrity Corporate solutions PVT.LTD.

Le gouvernement mise désormais sur l’économie circulaire. La société indienne Alacrity Corporate solutions PVT.LTD va réaliser les études visant à valoriser les déchets dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Le sujet était au centre des échanges entre le ministre Juste Désiré Mondelé et une délégation de la société indienne conduite par son fondateur Pranav Kumar.

En effet, le consortium indien Alacrity Corporate solutions PVT.LTD qui intervient dans la valorisation des déchets, va non seulement réaliser les études, mais aussi accompagner les entreprises locales qui s’intéressent à la transformation des déchets.

Pour le ministre, l’idée est d’aller vers la production de l’électricité, la fabrication des produits manufacturés. Ce sera à base de 1500 tonnes de déchets journaliers que la société Albayrak va collecter dont 1000 à Brazzaville et 500 à Pointe-Noire.

Le patron de la société Alacrity Corporate solutions PVT.LTD, Pranav Kumar, a rassuré la partie congolaise que son entreprise apportera son expertise en ce qui concerne les déchets sont des produits commerciaux et fiables.

Pour rappel, le Congo a signé le 23 avril, un contrat de cinq ans avec la société turque Albayrak Waste Management, dans le cadre de l’exercice du service public de collecte des déchets solides et d’exploitation des services de propreté dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Jusqu’ici les argents de la société turque n’ont pas encore été aperçus sur le terrain. Le membre du gouvernement a rappelé que la société turque est en train de s’organiser. Elle travaille actuellement avec les acteurs locaux (les municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire), son démarrage est imminent.