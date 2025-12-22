“AGL Moving Tour”, la caravane d’AGL qui fait vibrer le Maroc au rythme de la CAN 2025 A l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF), dévoile l“AGL Moving Tour” ,une caravane nationale conçue pour célébrer le football africain et aller à la rencontre des supporters, des jeunes et des communautés locales.

L’“AGL Moving Tour” incarne l’engagement de l’entreprise en faveur du développement du sport, de la jeunesse et de l’impact social. Ce dispositif itinérant proposera des espaces d’animation, de rencontre et de mobilisation, permettant de vivre l’atmosphère unique de la CAN, tout en mettant en lumière la mission d’AGL : contribuer aux transformations du continent africain.

De Rabat à Tanger, et en partenariat avec l’association Tibu Africa, spécialisée dans l’éducation et l’inclusion par le sport, la caravane combinera célébration populaire et initiatives sociales à fort impact. Chaque étape associera football, éducation et engagement local, illustrant la volonté d’AGL de faire de la CAN un véritable levier de progrès, de solidarité et de développement durable.

Trois engagements concrets rythmeront le parcours :

• À Marrakech, un festival éducatif réunira près de 200 enfants autour d’ateliers sportifs, de robotique et de jeux collectifs. La caravane servira de point de rencontre, d’accueil et d’animation, pour une après-midi où se mêleront apprentissage et plaisir du jeu.

• À Casablanca, AGL équipera entièrement un dortoir sport-études au sein d’un complexe sportif. Les collaborateurs participeront à l’installation du mobilier et à l’aménagement des espaces, aux côtés de la caravane présente tout au long de la journée.

• À Tanger, AGL contribuera à la rénovation d’un terrain de quartier, avec la création d’une fresque artistique réalisée par des jeunes et des artistes locaux. La caravane accompagnera cette initiative et offrira un espace convivial pour valoriser ce nouvel équipement.

Avec l’“AGL Moving Tour”, AGL réaffirme sa conviction que le sport est un puissant vecteur d’unité, de solidarité et d’opportunités pour la jeunesse africaine. Plus qu’une caravane, c’est un véritable mouvement qu’AGL souhaite impulser au bénéfice des territoires : un mouvement tourné vers la jeunesse, les écoles et les quartiers, qui fait battre le cœur du Maroc au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations.

À propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie