AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025

À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF), annonce un dispositif exceptionnel d’animations et d’initiatives déployé dans plusieurs pays du continent. En tant que Partenaire Logistique Officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, AGL a assuré l’acheminement d’ITRI, le ballon officiel de la compétition, vers les pays des équipes participantes ainsi que vers le Maroc. Par cette opération, AGL contribue pleinement à la réussite organisationnelle de ce tournoi continental majeur.

À travers cette troisième participation aux événements organisés par la CAF, AGL réaffirme son engagement à faire du sport, et notamment du football, un puissant vecteur de cohésion sociale, d’inclusion et de développement durable au service des communautés africaines.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





“Moving Africa Forward” : une campagne continentale

Lancée lors de la TotalEnergies CAF Coupe D’Afrique des Nations féminine, Maroc 2024 et prolongée pour la CAN Masculine 2025, la campagne “Moving Africa Forward” incarne la mission d’AGL : contribuer au progrès du continent en connectant les territoires, en soutenant les économies locales et en promouvant l’unité par le sport.

Au cœur de cette campagne, un concept créatif fort : établir un parallèle entre le terrain logistique et portuaire, où les collaborateurs d’AGL œuvrent chaque jour, et le terrain de football, où les joueurs défendent les couleurs de leurs nations. Deux terrains différents, mais un même engagement : performance, précision, sens du collectif et détermination.

Cette approche valorise le rôle essentiel des collaborateurs d’AGL, présents dans 47 pays d’Afrique, qui contribuent au mouvement du continent avec la même passion que les équipes nationales sur le terrain.

Un dispositif d’animations au Maroc et sur le continent

Pendant toute la durée de la CAN, AGL mettra en œuvre une série d’initiatives destinées à rapprocher les communautés autour de la passion du football :

• Des fan zones dans plusieurs villes marocaines et dans d’autres pays africains (RDC, Comores, Côte d’Ivoire, Burkina Faso…), proposant animations, jeux concours et distribution de goodies.

• Des partenariats avec des équipes nationales dans plusieurs pays, notamment :

o Côte d’Ivoire – Les Éléphants (FIF)o Comores – Fédération de Football des Comores (FFC)Sensitivity: Internal

o Gabon – Ligue Nationale de Football Professionnel (LINAFP)

o Bénin – Ministère des Sports et Fédération de Football

• Une campagne média multicanal (radio, télévision, affichage) accompagnera l’ensemble du dispositif tout au long de la compétition.

Un engagement fort pour la jeunesse avec Tibu Africa

Engagée aux côtés de la jeunesse africaine, AGL s’associe à à Tibu Africa, une association de référence dans l’inclusion des jeunes par le sport au Maroc. Ce partenariat vise à utiliser le sport comme levier éducatif, d’inclusion et de cohésion sociale, en ciblant jeunes, écoles et quartiers à travers plusieurs actions solidaires. Le lancement officiel de ce partenariat sera annoncé lors d’une conférence de presse le samedi 20 décembre 2025 à Casablanca, la veille de l’ouverture de la compétition.

En soutenant la Coupe d’Afrique des Nations, AGL accompagne le sport dans ce qu’il a de plus puissant : faire bouger les corps, unir les nations et rassembler les passions autour du talent des communautés africaines. Suivez AGL sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des activations tout au long de la compétition.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.