AGL lance WeGoAfrica, un nouveau service dédié à la croissance des PME africaines

Africa Global Logistics (AGL), acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique, annonce le lancement de WeGoAfrica, une solution logistique intégrée destinée aux petites et moyennes entreprises africaines. Pensée pour répondre aux contraintes spécifiques des PME, cette offre vise à simplifier l’accès aux marchés, réduire les coûts logistiques et accompagner la structuration des entreprises locales, dans un contexte de forte dynamique du commerce intra-africain.

Alors que les PME représentent plus de 90 % des entreprises africaines et jouent un rôle central dans la création d’emplois et la croissance économique du continent, elles restent confrontées à des défis structurels persistants. La complexité des chaînes logistiques et des procédures administratives, les coûts élevés des solutions digitales et l’accès limité au financement constituent autant de freins qui réduisent leur compétitivité et limitent leur capacité à se développer au-delà de leurs marchés domestiques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’offre WeGoAfrica répond précisément à ces enjeux grâce à une proposition de valeur structurée autour de six piliers

stratégiques :

• One Stop Ship’, un guichet unique permettant devis en ligne, consolidation des expéditions, optimisation des

itinéraires et traçabilité en temps réel,

• Trust Every Mile, une livraison fiable du premier au dernier kilomètre, y compris dans les zones difficiles

d’accès, grâce à des solutions multimodales adaptées,

• Warehousing Without Barriers, des solutions d’entreposage partagées, flexibles et économiques,

• DocuBridge, des procédures simplifiées pour renforcer la clarté et la fluidité administrative,

• My Log’Coach, un accompagnement personnalisé assuré par des experts logistiques,

• CashBoost, une solution de paiements sécurisés et d’accès facilité au financement, développée en

partenariat avec SafeTrade. A ce titre, Guy Mountonga, cofondateur de SafeTrade101 souligne :« SafeTrade

construit avec AGL un écosystème où la logistique et la finance se complètent pour soutenir la croissance des

PME africaines ».

Pour AGL, WeGoAfrica vient s’inscrire dans une approche visant à faire de la logistique un levier de développement économique inclusif. En s’appuyant sur son expertise opérationnelle, son réseau panafricain et ses solutions digitales, l’entreprise apporte via ces nouveaux services, des réponses concrètes et immédiatement activables pour les acteurs du continent.

« Chez AGL, nous croyons que la croissance des PME est essentielle pour le développement durable du continent. Avec WeGoAfrica, nous voulons leur offrir des solutions simples, fiables et accessibles afin de franchir les barrières logistiques et accélérer leur expansion », déclare Gregory Risterucci, Directeur Commercial d’AGL.

AGL réaffirme son ambition d’être au cœur des transformations de l’Afrique, en donnant aux acteurs locaux, les moyens logistiques de leur croissance.

À propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.