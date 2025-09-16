AGL lance sa campagne de témoignages et place la voix du client au cœur de ses priorités

AGL dévoile sa campagne de témoignages clients inédite, illustrant la conviction que l’expertise de l’entreprise se mesure avant tout à travers la parole de ceux qui lui font confiance. Ce dispositif panafricain met en avant des clients leaders dans leurs secteurs et sur leurs marchés, exprimant à travers une série de vidéos, la valeur concrète créée ensemble.

À travers ces prises de parole, des acteurs majeurs du développement économique du continent, issus de secteurs stratégiques et de pays variés, expliquent comment AGL contribue à la performance et à l’excellence de leurs opérations. Cette initiative reflète aussi la conviction de l’entreprise : la voix des clients est la preuve la plus crédible de son savoir-faire et de son impact, dans les contextes africains.

« Chez AGL, nous considérons nos clients comme nos ambassadeurs. Cette campagne donne à voir et entendre des témoignages concrets sur nos partenariats, couvrant une diversité de marchés, de défis et d’enjeux. Elle rappelle également notre mission : offrir à nos clients des solutions logistiques fiables, innovantes et sur mesure, capables de relever les défis d’une Afrique en pleine transformation. » a déclaré Philippe Labonne, Président d’AGL

Une campagne illustrant la diversité sectorielle et géographique d’AGL

Plusieurs entreprises emblématiques locales et internationales témoignent dans cette campagne :

• Airtel et Eiffage – Télécommunications et Construction, RDC

• BIC et Ivory Cashew Nuts – Biens de consommation courante et agroalimentaire, Côte d’Ivoire

• Innovent – Énergie renouvelable, Namibie

• Nokia – Télécommunications, Éthiopie

• Ofi – Agro-industrie, Cameroun

• Roche – Santé, Maroc

• Masterparts et Huawei – Automobile et télécommunications, Afrique du Sud

• Toguna – Agro-industrie, Mali

• Bel et Biosene – Agro-alimentaire, Sénégal

Cette pluralité de secteurs et de pays illustre le savoir-faire logistique d’AGL et sa compréhension des environnements économiques, réglementaires et opérationnels très variés du continent africain.

Un dispositif multicanal pour une visibilité continentale

Pensée dans une logique multicanale, la campagne mobilise :

• La télévision : diffusion sur les principales chaînes panafricaines et internationales (France24, BBC, SABC, Financial Times, Ecofin, etc.)

• Le digital : relais sur les sites partenaires et sur les réseaux sociaux AGL (LinkedIn, Instagram, X, Facebook)

• Les médias locaux : adaptations dans la presse télévisée et digitale de chaque pays-clé

• Le site web événementiel : accès à l’ensemble des vidéos sur une page dédiée

AGL s’adresse ainsi à ses clients actuels et futurs, à ses partenaires et aux communautés locales, affirmant son rôle de partenaire de confiance et sa capacité d’innovation à l’échelle africaine.

Retrouvez toute la campagne sur nos réseaux sociaux et sur la page AGL Success Stories.

À propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.