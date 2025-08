AGL Congo, reçoit du groupe AGL le trophée CSR 2025 pour son engagement RSE

Africa Global Logistics Congo, s’est vu décerner le prix CSR 2025 lors d’un séminaire QHSE organisé par le Groupe, réunissant l’ensemble des représentants de cette direction dans les pays où il est implanté soit plus de 60 collaborateurs francophones et anglophones.

Ce trophée, est remis chaque année à l’une des entités du groupe AGL pour récompenser sa performance exceptionnelle dans la mise en œuvre de la politique RSE du groupe. Cette distinction récompense le fort engagement des filiales congolaises d’Africa Global Logistics auprès des parties prenantes et les nombreuses actions à impact, menées par chaque entité : AGL Congo et Congo Terminal.

Les atouts de l’équipe du Congo relevés par le comité de délibération sont l’implication des entreprises du groupe AGL au Congo mais aussi la qualité et la célérité du reporting des initiatives lancées.

« Chez AGL, la RSE fait partie intégrante de notre identité et de notre stratégie. Nous nous engageons chaque jour à construire une entreprise responsable, respectueuse de son environnement, de ses collaborateurs et des communautés qui nous entourent » a précisé Olivier Restoueix, Directeur QHSE & RSE du groupe AGL.

« Cette reconnaissance met en lumière la prise en compte et l’implication de nos sociétés dans certains enjeux primordiaux pour notre pays, l’environnement, l’éducation, l’insertion. Nous sommes fiers de faire partie d’un groupe qui œuvre pour son développement et la préservation de son écosystème. » soutient Raissa Dekambi, Responsable RSE, Qualité et Compliance d’AGL Congo.

L’engagement RSE du Groupe AGL se traduit concrètement par l’obtention de la médaille d’argent Ecovadis, les certifications environnementales comme l’ISO 14001, et labellisation Green Terminal sur nos terminaux.

AGL agit aussi pour garantir des conditions de travail sûres à ses collaborateurs avec la mise en place du Plan Zéro Accident. L’entreprise porte également des actions solidaires envers les communautés qui l’entourent (éducation, insertion, inclusion, environnement). Son engagement durable repose sur 3 piliers clés : favoriser la décarbonation de la logistique et protéger notre planète bleue ; encourager le commerce inclusif ; relever les défis sociétaux. Les collaborateurs d’AGL sont tous acteurs de cette démarche, qui vise à concilier performance, impact positif et fierté d’appartenance.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire