Afrima 2025 : cinq artistes Congolais nominés

L’édition 2025 des All Africa Music Awards (Afrima) consacre une fois de plus la vitalité et l’originalité de la scène musicale congolaise.

Jessy B, Singuila, DJ Mombochi, Espe Bass, Lifoli figurent parmi les nominés dans des catégories majeures, incarnant la diversité, la créativité et l’enracinement culturel de la République du Congo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Singuila : la voix de l’émotion

Artiste à la carrière internationale, Singuila revient avec On fait comment, une balade R&B sensible et introspective. Nommé dans la catégorie “Meilleur artiste masculin d’Afrique centrale”, il séduit par un style raffiné, entre mélodie et sincérité, tout en restant fidèle à ses racines congolaises.

Jessy B : la plume d’une génération

Étoile montante du rap féminin, Jessy B s’impose avec une double nomination : “Meilleure artiste féminine d’Afrique centrale” et “Meilleure lyriciste africaine” grâce à son titre La vie est belle, en featuring avec Black M. Ce morceau engagé, porté par un flow puissant et des paroles inspirantes, en fait une voix incontournable de la jeunesse congolaise et du hip-hop africain.

DJ Mombochi : l’architecte des nuits congolaises

Figure emblématique de la scène nocturne de Brazzaville, DJ Mombochi est nommé dans la catégorie “Meilleur DJ africain”. Avec Lifoli, fruit d’une collaboration avec Paterne Maestro, il fusionne rythmes traditionnels et textures électroniques modernes. Résultat : un son audacieux qui illustre la place grandissante du DJing dans les nouvelles esthétiques africaines.

Espe Bass : l’héritage revisité

Pilier du mythique groupe Extra Musica, Espe Bass concourt dans la catégorie “Musique contemporaine africaine” avec Le temps des noces. Ce titre célèbre l’amour, les traditions et les valeurs familiales, tout en revisitant l’âme musicale congolaise. Une démonstration de fidélité aux racines combinée à une volonté de renouvellement artistique.

L’édition 2025 innove en renforçant l’interactivité avec le public. Le vote en ligne, élargi à de nouvelles plateformes, permet à des millions de fans de participer activement au processus. Par ailleurs, des catégories supplémentaires consacrées aux musiques électroniques, aux collaborations intercontinentales et aux créations visuelles viennent enrichir la compétition.

Les Afrima se positionnent ainsi comme plus qu’une simple cérémonie de récompenses : une plateforme panafricaine de valorisation, de reconnaissance et de rayonnement. Ils célèbrent la diversité culturelle, encouragent l’audace et renforcent les liens entre artistes et nations.

Le rendez-vous est désormais pris pour la grande cérémonie finale. Le Congo n’est plus seulement présent sur la carte musicale africaine : il aspire à marquer l’histoire et à inscrire ses artistes au panthéon des talents du continent.