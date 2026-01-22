Africa Global Logistics Congo augmente ses capacités de levage

Le 20 janvier 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo augmente ses capacités de levage avec la mise en service d’une grue de 250 tonnes. C’est l’une des grues à la plus grande capacité de levage actuellement en exploitation sur le marché. L’entreprise vient également d’acquérir deux grues supplémentaires GRT 880 d’une capacité de 80 tonnes.

La grue de 250T dispose d’une flèche télescopique d’une hauteur de 70m et d’une fléchette rabattable de 21m. Ce qui lui permet de réaliser les opérations de manutention les plus complexes. Celles de 80 tonnes sont des équipements de levage plus agiles et polyvalents, particulièrement adaptés aux exigences du domaine portuaire.

Les GRT 880 sont dotés d’une grande mobilité et d’une maniabilité exceptionnelle sur des opérations de levage dans des espaces exigus. Ils sont peu sensibles aux embruns marins.

« Ces nouvelles grues de levage permettent d’apporter une réponse fiable aux attentes de nos clients pétroliers dont les opérations logistiques exigent à la fois expertise et équipements adaptés aux contraintes du terrain » explique Yann PICARD, Directeur Technique et Matériel Africa Global Logistics Congo.

Africa Global Logistics Congo investit tous les ans dans le matériel de levage et les équipements de transport. L’entreprise dispose d’un parc de grues de levage allant de 70 à 250 tonnes. Grâce à la diversité de ses équipements, l’entreprise est l’opérateur logistique de confiance dans le pays, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires sur mesure aux clients dans tous les secteurs économiques